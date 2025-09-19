RSSB Grade 4 Exam चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, पहली पारी में 84% उपस्थिति, कड़े रहे सुरक्षा इंतजाम

RSSB Grade 4 Exam राजस्थान में 19 सितंबर से शुरू हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। आरएसएसबी के चेयरमैन आलोक राज ने बताया कि पहले दिन पहली पारी में करीब 84 प्रतिशत परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि जयपुर में भी सुबह सात बजे से ही परीक्षार्थियों का सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गया। परीक्षा से पहले प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों को कड़े सुरक्षा इंतजामों से गुजरना पड़ा। अधिकांश परीक्षा केन्द्रों पर लम्बी कतार नजर आईं। एक-एक अभ्यर्थी की गहन जांच की गई। कई परीक्षार्थी भागते-दौड़ते भी परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे। कई परीक्षार्थी देरी के कारण केंद्र के बाहर रह गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर 116 में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। प्रत्येक पारी में 103 उप समन्वयक और 39 उड़नदस्तों लगाए गए हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आदेश के तहत बोर्ड की ओर से एक से अधिक चरणों में होने वाली परीक्षाओं के पेपर परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद ही सभी प्रश्नपत्र बेवसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में आए इन प्रश्नों व प्रश्नों के पैटर्न को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाएगा। वहीं परीक्षा में आए प्रश्नों पर कोई भी कोचिंग संस्थान चर्चा भी नहीं कर सकेगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान चूरू में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद नजर आईं। पहली पारी के दौरान यहां के सभी 16 केंद्रों पर ज्यादार परीक्षार्थी समय से पहले पहुंचे। जांच के बाद उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया।

जांच-पड़ताल के बाद ही मिला परीक्षा केंद्रों में प्रवेश

वहीं जैसलमेर में भी परीक्षा के दौरान व्यवस्थाए पुख्ता नजर आईं। परिक्षार्थियों की जांच-पड़ताल के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इसी तरह अलवर जिले में तीनों दिन 1 लाख 23 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। अलवर जिला मुख्यालय और उपखंड स्तर पर कुल 72 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 24 सरकारी और 28 निजी परीक्षा केन्द्र शामिल हैं। परीक्षा की निगरानी रखने के लिए 12 सतर्कता दल और 36 उप समन्वयक दलों को लगाया गया है।