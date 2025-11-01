Sambhar Lake tragedy ! सांभर झील में फिर मिले मृत और घायल पक्षी, सेंपल लिए Alert

Sambhar Lake tragedy ! राजस्थान की Sambhar Lake सांभर झील में फिर migratory birds प्रवासी पक्षियों की ‘रहस्यमयी मौत’ से हड़कंप मच गया है। झील के किनारे बड़ी संख्या में मृत और घायल पक्षी पाए गए हैं। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। Sambhar Lake tragedy 2019 साल 2019 में भी सांभर झील में हजारों पक्षियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। अब फिर से वही हालात लौटते दिख रहे हैं। आखिर इस बार इसका कारण क्या है — संक्रमण, प्रदूषण, पक्षी फ्लू या कुछ और जानते हैं एक्सपर्ट्स से