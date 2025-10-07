Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan से दिल दहलाने वाली खबर, दो महिलाओं की मौत

कार में भरकर पहुंचे परिजनों और ससुराल पक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई... और देखते ही देखते इस कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया… बीच-बचाव करने आई परिवार की ही दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 07, 2025

राजस्थान के अजमेर से सामने आई है दिल दहला देने वाली वारदात… यहां एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हुआ जिसका नतीजा इतना खौफ़नाक निकला कि दो महिलाओं की मौत हो गई..

Published on:

07 Oct 2025 02:52 pm

Rajasthan से दिल दहलाने वाली खबर, दो महिलाओं की मौत

