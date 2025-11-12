Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan से जुड़े Gujarat में पकड़े गए आतंकियों के तार, हुआ बड़ा खुलासा

आतंकियों को हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रास्ते मिले थे — वो भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे.. और वहीँ से इन्हें गुजरात तक पहुंचाया गया।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 12, 2025

तीन शख्स हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे… लेकिन इससे पहले के ये यहां अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते, ये चढ़ गए गुजरात एटीएस के हत्थे…

12 Nov 2025 11:23 am

Rajasthan से जुड़े Gujarat में पकड़े गए आतंकियों के तार, हुआ बड़ा खुलासा

