Ramgarh Dam में ड्रोन देखने की होड़, पेड़-पहाड़ियों पर चढ़े लोग

जयपुर के रामगढ़ बांध पर मंगलवार को कृत्रिम बारिश का ड्रोन डेमो देखने हजारों लोग पहुंच गए। भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल गई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पहले दो प्रयासों में ड्रोन उड़ान भरने में नाकाम रहा, तीसरी बार सफलता मिली, लेकिन बादल ऊंचाई पर होने से बारिश नहीं हो पाई। लोग पेड़ों, छतों और पहाड़ियों पर चढ़कर नजारा देखते रहे।
