Jaipur Central Jail से दो कैदी फिल्मी स्टाइल में हुए फरार!| Rajasthan | Prisoner | Jaipur Jail Break

जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे है। जयपुर सेंट्रल जेल से आज 2 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। कैदी फरार होने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।