जैसलमेर

Palace on Wheels पर Rajasthan का शानदार सफर, जैसलमेर में सैलानियों ने साझा किया अनुभव

Palace on Wheels पर Rajasthan का शानदार सफर, जैसलमेर में सैलानियों ने साझा किया अनुभव

जैसलमेर

Abhishek Chaturvedi

Sep 23, 2025

Palace on Wheels पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेल से सोमवार को देसी-विदेशी पर्यटक tourist राजस्थान के जैसलमेर Jaisalmer पहुंचे। मरुधरा पर ट्रेन से उतरने पर इन मेहमानों को राजस्थानी परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया जिससे ये पर्यटन बेहद खुश नजर आए।

राजस्थानी संस्कृति ने किया आकर्षित

इन सैलानियों ने स्वागत के इस पारंपरिक तरीके, राजस्थानी संस्कृति और यहां की विरासत की जमकर प्रशंसा की। इस अनुभव को उन्होंने सुपर से भी ऊपर एक्सपीरियंस बताया। कई पर्यटक तो स्वागत के दौरान राजस्थानी नृत्य देख खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। tourists पर्यटकों ने राजस्थान यात्रा के इन खूबसूरत पलों को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया।

