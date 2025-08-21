Dinosaur Discovery राजस्थान के जैसलमेर में मिला उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म !

Dinosaur Discovery Rajasthan राजस्थान के Jaisalmer डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। भूविज्ञानी डॉ. नारायण दास इनिखिया के मुताबिक ये जीवाश्म जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। ये भी संभव है कि ये उड़ने वाला डायनासोर Dinosaur हो। मेघा गांव में दुर्लभ कशेरुकी जीवाश्म मिला है।

उम्र करीब 18 करोड़ साल

उन्होंने बताया कि इसकी उम्र करीब 18 करोड़ साल हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की खुदाई के दौरान उन्हें ये दिखा तो आगे इसकी सूचना दी गई। Fossils जीवाश्म डायनासोर या उससे जुड़ी प्रजाति का हो सकता है। ये मानव के उद्भव से भी पहले का बताया जा रहा है और इसे जीवाश्म विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है।

Dinosaur Discovery