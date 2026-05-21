Video: जिला कलक्टर ने 85 परिवाद सुने, 31 प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण की दी हिदायत

जैसलमेर जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा कि जनसुनवाई तभी सफल होगी, जब आमजन को समयबद्ध एवं संतोषजनक राहत मिलेगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य कर आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए कहा। गुरुवार को डीओआइटी सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जिला कलक्टर जोरवाल ने विभिन्न विभागों से संबंधित 85 परिवादों पर सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों को उनके प्रकरणों पर स्पष्ट, संतोषजनक एवं समयबद्ध जवाब मिलना चाहिए। कलक्टर ने प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति पर सतत निगरानी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में पंचायत राज, राजस्व, नगर परिषद जैसलमेर, नगर पालिका पोकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। इनमें अतिक्रमण, सड़क निर्माण, भूमि कब्जा, पेयजल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मार्ग खुलवाने जैसे विभिन्न प्रकरण शामिल थे।