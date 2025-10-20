Patrika LogoSwitch to English

Indo-PAK Border पर Diwali का जश्न, घर से दूर सरहद पर डटे BSF जवान

Indo-PAK Border पर Diwali का जश्न, घर से दूर सरहद पर डटे BSF जवान

जैसलमेर

image

Nakul Devarshi

Oct 20, 2025

Indo-PAK Border पर Diwali का जश्न, घर से दूर सरहद पर डटे BSF जवान

Published on:

20 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Indo-PAK Border पर Diwali का जश्न, घर से दूर सरहद पर डटे BSF जवान

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

जैसलमेर: रेगिस्तान की रणभूमि में हर दिन दिवाली, हथियार परीक्षण और युद्धाभ्यास से जगती साहस की लौ

Jaisalmer Desert
जैसलमेर

गुजराती देंगे जैसलमेर पर्यटन को दिवाली का ‘उपहार’…5 दिन बनेगा ‘मिनी गुजरात’, 50 हजार सैलानी आएंगे

Jaisalmer tourism Diwali gift mini Gujarat
जैसलमेर

जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे तालाब, कुएं और आगोर स्थल

Jaisalmer
जैसलमेर

पटाखों की खरीद पर भी वीडियो-रील्स का असर, 162 अस्थायी दुकानों पर आतिशबाजी की बिक्री

जैसलमेर

दीपावली पर बहियों की परंपरा, व्यापार में माना जाता है शुभ

जैसलमेर
