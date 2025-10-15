Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Jaisalmer Bus हादसे में जिंदा जल गए गया परिवार,अब मां का DNA करेगा पहचान!

Jaisalmer Bus हादसे में जिंदा जल गए गया परिवार,अब मां का DNA करेगा पहचान!

जैसलमेर

image

Poonam Sharma

Oct 15, 2025

दिवाली के त्योहार की तैयारियों से गुलजार जैसलमेर के घरों में मंगलवार दोपहर अचानक मातम छा गया। जोधपुर जा रही नई AC स्लीपर बस आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते 20 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के जवान महेंद्र मेघवाल (35) और उनका पूरा परिवार भी शामिल है। महेंद्र, दिवाली की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती, दो बेटियां और एक बेटा भी सवार थे। बस में आग लगते ही उनका जीवन पल भर में समाप्त हो गया। हादसे की भयावहता इतनी थी कि शव पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। महेंद्र और उनके परिवार की पहचान अब डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही संभव होगी।

Published on:

15 Oct 2025 02:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Jaisalmer Bus हादसे में जिंदा जल गए गया परिवार,अब मां का DNA करेगा पहचान!

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

