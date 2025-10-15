Jaisalmer Bus हादसे में जिंदा जल गए गया परिवार,अब मां का DNA करेगा पहचान!

दिवाली के त्योहार की तैयारियों से गुलजार जैसलमेर के घरों में मंगलवार दोपहर अचानक मातम छा गया। जोधपुर जा रही नई AC स्लीपर बस आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते 20 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के जवान महेंद्र मेघवाल (35) और उनका पूरा परिवार भी शामिल है। महेंद्र, दिवाली की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती, दो बेटियां और एक बेटा भी सवार थे। बस में आग लगते ही उनका जीवन पल भर में समाप्त हो गया। हादसे की भयावहता इतनी थी कि शव पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। महेंद्र और उनके परिवार की पहचान अब डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही संभव होगी।