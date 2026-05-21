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जैसलमेर
Video: गोडावण संरक्षण पर जोर, सरकार प्रतिबद्ध: वन राज्य मंत्री
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Video: गोडावण संरक्षण पर जोर, सरकार प्रतिबद्ध: वन राज्य मंत्री

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जैसलमेर स्थित उत्कर्ष जैन भवन में गोडावण दिवस उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

May 21, 2026

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जैसलमेर स्थित उत्कर्ष जैन भवन में गोडावण दिवस उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने गोडावण को राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक धरोहर और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का महत्त्वपूर्ण प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा संचालित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर सम और रामदेवरा संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों से गोडावण की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और उनकी प्रजनन क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वन राज्य मंत्री ने आमजन, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों से प्रकृति संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान किया।

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Updated on:

21 May 2026 09:11 pm

Published on:

21 May 2026 09:10 pm

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