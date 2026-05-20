Video: ऑनलाइन डिस्काउंट के विरोध में जैसलमेर के मेडिकल स्टोर्स रहे बंद

ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से भारी डिस्काउंट दिए जाने के विरोध में बुधवार को सीमावर्ती जैसलमेर जिले भर में सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर मेडिकल कारोबारियों ने दुकानेंबंद रख कर विरोध का प्रदर्शन किया। हालांकि सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टोर और जन औषधी केंद्र के आउटलेट खुले रहे। इसके अलावा ऑनलाइन दवाइयां ग्राहकों तक पहुंची। जैसलमेर के जिला अस्पताल के पास हनुमान चौराहा स्थित सभी दुकानों के साथ बाजारों में स्थित मेडिकल स्टोर्स के बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानें बंद रख कर मेडिकल स्टोर संचालकों ने शांतिपूर्वक विरोध किया। केमिस्ट एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करने, कॉरपोरेट्स की ओर से दिया जा रही भारी डिस्कॉउंट बंद किया जाए और नकली दवाइयों के प्रचलन पर अंकुश लगाने की मांग शामिल है।
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जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़