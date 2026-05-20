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Video: प्रीडीएलएड परीक्षा संपन्न, 5551 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 1202 रहे अनुपस्थित
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Video: प्रीडीएलएड परीक्षा संपन्न, 5551 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 1202 रहे अनुपस्थित

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को जैसलमेर में प्री डीएलएड परीक्षा दो पारियों में आयोजित करवाई गई।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

May 20, 2026

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को जैसलमेर में प्री डीएलएड परीक्षा दो पारियों में आयोजित करवाई गई। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 12 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2.30 बजे से 5.30 बजे तक करवाई गई। परीक्षा के जिला समन्वयक डॉ. श्यामसुंदर मीना के अनुसार दोनों पारियों में कुल 6753 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। इनमें पहली पारी में 3377 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। उनमें से 2700 ने परीक्षा दी और 677 अनुपस्थित रहे। ऐसे ही दूसरी पारी में 3376 परीक्षार्थियों में से 2851 ने परीक्षा दी और 525 गैर हाजिर रहे। इस तरह से कुल 82.20 प्रतिशत ने प्राथमिक शिक्षक बनने की परीक्षा दी।

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Published on:

20 May 2026 09:09 pm

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