21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर
Video: रियल टाइम अलर्ट से गंदगी फैलाने वालों पर होगी तत्काल कार्रवाई
Play video

Video: रियल टाइम अलर्ट से गंदगी फैलाने वालों पर होगी तत्काल कार्रवाई

स्वर्णनगरी में साफ-सफाई व्यवस्था पर करीबी निगाह रखने की दिशा में नगरपरिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर भर में 240 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

May 21, 2026

स्वर्णनगरी में साफ-सफाई व्यवस्था पर करीबी निगाह रखने की दिशा में नगरपरिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर भर में 240 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से होने वाली इस परियोजना के तहत कैमरे लगाने के लिए प्रमुख स्थलों का चयन कर लिया गया है और अब ओवरहेड वायरिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। परिषद प्रशासन की योजना है कि सभी चयनित स्थानों पर एक ही दिन में कैमरे स्थापित किए जाएं, ताकि पूरे सिस्टम को एक साथ सक्रिय किया जा सके। परिषद की ओर से बनाए जा रहे इस निगरानी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना है। कैमरों के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों, मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर कचरा फेंकने, गंदगी फैलाने तथा सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा शहर की सामान्य गतिविधियों और यातायात व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष निगरानी संभव हो सकेगी। हालांकि नागरिकों का अनुशासन भी बहुत आवश्यक है क्योंकि शहर की साफ-सफाई व्यवस्था का अंतिम रूप से दायित्व आमजन पर ही होता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: रियल टाइम अलर्ट से गंदगी फैलाने वालों पर होगी तत्काल कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

विष्णु आराधना: पद्मिनी एकादशी पर शुभ संयोगों से बढ़ेगा पूजा और व्रत का महत्व

photo
जैसलमेर

स्वच्छता पर डिजिटल नजर …प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए वायरिंग का काम शुरू

jsm
जैसलमेर

साबरमती एक्सप्रेस विस्तार से जैसलमेर पर्यटन, संपर्क और सुविधाओं को मिलेगी नई रफ्तार

jsm news
जैसलमेर

हर दिन 90 करोड़ कपों के सहारे बदल रहा अर्थतंत्र और व्यवहार

jsm
जैसलमेर

भावनात्मक व असाधारण संयोग….. एक ही दिन में मृत्यु की चुप्पी और जन्म की किलकारी

photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.