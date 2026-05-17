Video: जैसलमेर में शनि जयंती पर धार्मिक आयोजन

शनि जयंती के अवसर पर शहर में विविध धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे शहर का वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। गड़ीसर मार्ग स्थित शनि मंदिर में पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में लगातार धार्मिक अनुष्ठान और आरती का आयोजन होता रहा। इसी तरह हनुमान चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में भी भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में दिनभर धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। अमावस्या के कारण मंदिरों में विशेष आस्था और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला।