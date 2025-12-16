Video: साबरमती एक्सप्रेस की चपेट में आने से 12 भेड़ों की मौत, 3 गंभीर घायल

चांधन क्षेत्र के सांवला गांव के पास रेलवे पटरियों पर मंगलवार को साबरमती एक्सप्रेस की चपेट में आने से 12 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब 11.40 बजे साबरमती एक्सप्रेस लाठी से जैसलमेर की तरफ जा रही थी। इस दौरान सांवला गांव के पास अखेसिंह पुत्र सोहनसिंह की भेड़ों का झुंड पटरियां पार कर जंगल की तरफ जा रहा था। रेल के लोको पायलट ने देखा तो तत्काल आपातकाल ब्रैक लगाए, लेकिन रेल के रुकने से पूर्व ही 12 भेड़ों की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर रेलवे विभाग के कार्मिक और सांवला गांव के प्रेमसिंह, आईवीरसिंह पातावत सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृत भेड़ों को रेलवे पटरियों से दूर किया। साथ ही इसकी सूचना प्रशासन को दी। सांवला गांव के आईवीरसिंह पातावत, प्रेमसिंह सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से पशुपालक अखेसिंह को आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की है।