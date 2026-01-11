Video: गोवंश की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास गत दिनों गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है। मामले को लेकर क्षेत्र में शांति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही है। गौरतलब है कि गत 7 जनवरी की रात केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और एक खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जिसके बाद मौके से अवशेष भी बरामद हुए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। हिन्दू संगठनों ने रोष जताते हुए शनिवार को कस्बे में हिन्दू सम्मेलन भी आयोजित कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। घटना के बाद से ही क्षेत्र में पुलिस की ओर से अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। साथ ही गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।