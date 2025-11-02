Video: वीडीओ परीक्षा में 417 वीक्षक, 28 सुपरवाइजर और 3 फ्लाइंग स्कवाड की निगरानी

जैसलमेर जिले में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा सख्त निगरानी और अनुशासनपूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गईं। निजी बसों की हड़ताल के बावजूद रोडवेज की विशेष बस सेवा से अभ्यर्थियों को राहत मिली। परीक्षा एक पारी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा में कुल 3960 में से 3075 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 885 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति प्रतिशत 77.65 दर्ज किया गया। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए। केंद्रों पर 417 वीक्षक और 28 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई, जबकि तीन फ्लाइंग स्कवाड टीमों ने पूरे दिन औचक निरीक्षण किया। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली।