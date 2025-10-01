Video: 45 फीट का रावण, 40-40 फीट के कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले

असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा गुरुवार को जैसलमेर मुख्यालय पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर सूर्यास्त के समय शहर के बीचोबीच स्थित शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में दशानन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम इस मौके पर होगा। नगरपरिषद ने इस बार 45 फीट ऊंचाई का रावण और 40-40 फीट के कुम्भकर्ण व मेघनाद बनवाए हैं। पुतलों के साथ आतिशबाजी और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। नगरपरिषद की तरफ से इस कार्य पर 10 लाख रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाने हैं। रावण सहित अन्य पुतलों का दहन देखने के लिए पूनम स्टेडियम में हजारों की तादाद में दर्शकों की मौजूदगी होगी।