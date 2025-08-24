Video: दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्य स्मृति पर 50 जनों ने किया रक्तदान

दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रविवार को रक्तदान अभियान आयोजित किया गया। अभियान में 50 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की।

मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मनीष माथूर, सुमित्रा गोदारा नर्सिंग ऑफिसर, डॉ. सुरेंद्र सेवग पैथोलॉजिस्ट तथा रक्तदान टीम के मंगेज सिंह भाटी, राजेंद्र आचार्य, प्रकाश चंद्र परिहार, विकास आचार्य, ओमप्रकाश सोनी और नितेश आचार्य उपस्थित रहे। ब्रह्माकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका बीके. मनीषा दीदी ने दादी प्रकाशमणि का परिचय दिया और कार्यक्रम का महत्व बताया। कार्यक्रम का आयोजन रितु दीदी ने किया। रक्तदान में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभियान में हमीरा, मोकला, सोनू, थईयात, डाबला, लानेला, हाबूर सहित आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। सेवा कार्य में लुंबाराम भाई, मिलन भाई (मूलाराम), चेतन कुमार, भजन कुमार, जसराज सहित अन्य भाई-बहनों ने योगदान दिया।