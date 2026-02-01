12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: 50 हजार किसान सिंचाई पानी से वंचित, खेताेंं में जल रही फसलें

इंदिरा गांधी नहर के 1365 हेड से निकलने वाली घंटीयाली वितरिका में सिंचाई की वरीयता का पानी नहीं छोड़ने से किसान परेशान है।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 12, 2026

इंदिरा गांधी नहर के 1365 हेड से निकलने वाली घंटीयाली वितरिका में सिंचाई की वरीयता का पानी नहीं छोड़ने से किसान परेशान है। किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम उपनिवेशन विभाग नाचना तहसीलदार रतन भवानी को ज्ञापन सौंपा। किसान निजामुद्दीन ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर के 1254 से 1365 हेड से निकलने वाली नहरों में 19 जनवरी के बाद सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा गया, किसानों के खेतों में खड़ी अब फसलें पकने के कगार पर है। सिंचाई के पानी के अभाव फसलें तेज धूप के कारण खराब हो रही है इंदिरा गांधी नहर के 1254 से 1365 हेड से निकलने वाली नहरो के 50 हजार किसान सिंचाई का पानी नहीं मिलने से परेशान है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है। किसानों ने बताया कि शहीद बीरबल शाखा के बाद घंटियाली वितरिका का पानी खोला जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने रेगुलेशन चार्ट को अनदेखा करते हुए अगले जोन में पानी अपनी भेजना चाहा। किसानों ने कहा कि दो दिन में सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान महापड़ाव का सहारा लेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 08:50 pm

Published on:

12 Feb 2026 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: 50 हजार किसान सिंचाई पानी से वंचित, खेताेंं में जल रही फसलें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य, 12 वर्ष तक बच्चों को छूट

जैसलमेर

6 मिनट में रैप बीट्स के साथ बनाई बालकांड से उत्तरकांड तक की रामचरित मानस

जैसलमेर

जैसलमेर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का आगाज, केंद्रों पर उत्साहपूर्वक पहुंचे परीक्षार्थी

जैसलमेर

डिजिटल युग में भी रेडियो सीमावर्ती जिलों की सशक्त और भरोसेमंद आवाज

जैसलमेर

सिंचाई पानी को लेकर नाचना से लेकर रामगढ़ तक धरने, किसान आंदोलनरत

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.