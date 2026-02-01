Video: 50 हजार किसान सिंचाई पानी से वंचित, खेताेंं में जल रही फसलें

इंदिरा गांधी नहर के 1365 हेड से निकलने वाली घंटीयाली वितरिका में सिंचाई की वरीयता का पानी नहीं छोड़ने से किसान परेशान है। किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम उपनिवेशन विभाग नाचना तहसीलदार रतन भवानी को ज्ञापन सौंपा। किसान निजामुद्दीन ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर के 1254 से 1365 हेड से निकलने वाली नहरों में 19 जनवरी के बाद सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा गया, किसानों के खेतों में खड़ी अब फसलें पकने के कगार पर है। सिंचाई के पानी के अभाव फसलें तेज धूप के कारण खराब हो रही है इंदिरा गांधी नहर के 1254 से 1365 हेड से निकलने वाली नहरो के 50 हजार किसान सिंचाई का पानी नहीं मिलने से परेशान है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है। किसानों ने बताया कि शहीद बीरबल शाखा के बाद घंटियाली वितरिका का पानी खोला जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने रेगुलेशन चार्ट को अनदेखा करते हुए अगले जोन में पानी अपनी भेजना चाहा। किसानों ने कहा कि दो दिन में सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान महापड़ाव का सहारा लेंगे।
