Video: 69वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता

69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है। इसी को लेकर खेल मैदान में चहल-पहल देखने को मिल रही है। हर मैच में खिलाड़ी जीत के लिए पूरा दमखम दिखा रहे है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी फुटबॉल मैच के आयोजन किए गए, जिसमें खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। हर कोई अपना अपना मैच जीतने को उत्साहित नजर आ रहा था। निर्णायक व मैच रैफरी भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। बालिका वर्ग प्रतियोगिता के संयोजक जालमसिंह सत्याया व बालक वर्ग प्रतियोगिता के संयोजक प्रवीण कुमार भी मैदान में सहयोग करते नजर आए। प्रतियोगिता संयोजक कम पीईईओ रमण लाल मीणा की देखरेख में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कस्बे के खेल मैदान में किया जा रहा है। शुक्रवार को 17 वर्ष आयुवर्ग छात्रा के दो मैच का आयोजन किया गया। राउमावि मोहनगढ व राउमावि खींया के बीच सुबह के समय पहला मैच खेला गया। इस मैच को कथित तौर पर तय समय से दस मिनट पहले ही समाप्त कर दिया गया, ऐसे में छात्राएं मायूस नजर आई। इसी तरह मैच का तय नहीं होने से भी खिलाड़ी मायूस नजर आ रहे है।

दूसरे दिन हुए 11 मैच

69वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को लगभग 11 मैच खेले गए। जिसमें नौ छात्र वर्ग से व दो छात्रा वर्ग से खेले गए। 17 वर्ष बालिका वर्ग में राउमावि खींया ने राबाउमावि मोहनगढ को व आर्मी पब्लिक स्कूल जैसलमेर ने राउमावि नगा को पराजित कर विजय हासिल की। इसी तरह 17 वर्ष छात्र वर्ग में सेंट पॉल जैसलमेर ने राउमावि आसकन्द्रा, केवीबीएस पोकरण ने राउमावि दांतल, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसमलेर ने राउमावि ताड़ाना, राउमावि कनोई ने रतन बाल अकादमी मोहनगढ को पराजित कर विजय हासिल की। इसी तरह 19 वर्ष आयुवर्ग में नोक आउट में राउमावि बांकलगढ ने राउमावि पाबनासर, पीएमश्री एयरफोर्स जैसलमेर ने राउमावि रीवड़ी, पीएमश्री अशसागोराउमावि जैसलमेर ने शरासिंराउमावि मोहनगढ, राउमावि हमीरा ने राउमावि बांकलगढ, राउमावि कनोई ने राउमावि रिदवा को पराजित कर विजय हासिल की।