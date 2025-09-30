Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: 700 किशोर-युवाओं ने लिया संकल्प, जैसाण को बनाएंगे नशा मुक्त

स्वर्णनगरी में शारदीय नवरात्र के दौरान आयोजित डांडिया व गरबा कार्यक्रमों में सोमवार रात्रि को अनूठा माहौल देखने को मिला।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 30, 2025

स्वर्णनगरी में शारदीय नवरात्र के दौरान आयोजित डांडिया व गरबा कार्यक्रमों में सोमवार रात्रि को अनूठा माहौल देखने को मिला। आस्था, श्रद्धा व भक्ति के माहौल के बीच गरबा व डांडिया खेलने पहुंचे युवक-युवतियों ने राजस्थान पत्रिका की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जैसलमेर को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर-जैसलमेर संस्करण के 15 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर के जीवणीयाई तालाब पर ब्रह्म क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम पटवा हवेली क्षेत्र, शारदा पाड़ा सहित शहर के करीब एक दर्जन स्थानों पर 700 से अधिक युवक-युवतियों ने कार्यक्रम के दौरान देवी प्रतिमा को साक्षी मानकर शारदीय नवरात्र पर्व से जैसलमेर को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प लिया। साथ ही जीवन में कभी भी नशे का सेवन नहीं करने, नशे से दूर रहकर परिवार और समाज का सम्मान बढ़ानेए आमजन को नशे के प्रति जागरुक करने और जीवन को स्वास्थ्य, शिक्षा और सकारात्मक कार्यों में समर्पित करने की शपथ ली। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका की ओर से जैसलमेर का संकल्प, नशामुक्त हो भविष्य अभियान चलाया जा रहा है।

