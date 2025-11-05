Video: कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का सागर उमड़ा, जगमगाई स्वर्णनगरी

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को स्वर्णनगरी धार्मिक उत्साह से सराबोर रही। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आस्था का सागर उमड़ पड़ा। लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में गड़ीसर सरोवर में स्नान कर पुण्य अर्जित किया और मंदिरों में दर्शन कर आराधना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने ईष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखे, दीपदान किए और दान-पुण्य में भाग लिया।शहर के दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर ,बाबा रामदेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्या और आरती के स्वर वातावरण में गूंजते रहे। मंदिरों में दीपमालिकाएं सजाई गईं, जिससे पूरा शहर दिव्य आलोक से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कीं। ग्रामीण अंचलों में भी कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। लोगों ने बहन और बेटी पक्ष के घर दही, शक्कर, फल व मिष्ठान भेजे। पूरे दिन जिले में धार्मिकता और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला।