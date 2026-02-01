Video: बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन को लेकर उमड़ा आस्था का ज्वार, जयकारों से गूंजा रामदेवरा

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया (बीज) पर रामदेवरा में गुरुवार को लोक देवता बाबा रामदेव के दर पर आस्था का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर बाबा की समाधि के दर्शन किए। समूचा माहौल ‘ जय बाबे री’ के जयकारों से गूंज उठा। जहां समाधि पर विशेष स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। गुरुवार देर शाम तक करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करके घरों को लौटने लगे थे। फाल्गुन दूज के मौके पर गुरुवार सुबह से ही श्रद्धालु बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर दर्शन के लिए लोहे की लगाई बैरिकेड्स में कतारबद्ध खड़े रहे, जहां कतारें 1 से 2 किलोमीटर तक लंबी हो गई हैं। इस अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि का विशेष श्रृंगार किया गया है। अल सुबह बाबा रामदेव समाधि के द्वार खुलने के बाद समाधि का सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करके समाधि पर चादर चढ़ाई है। उसके बाद मंगला आरती हुई। सुबह भोग आरती के बाद बाबा रामदेव समाधि पर स्वर्ण मुकुट प्रतिस्थापित किया गया है। गुरुवार को देश भर से हजारों की संख्या में पैदल श्रद्धालु (यात्री) बाबा की जयकार करते हुए रामदेवरा पहुँचे। जिससे पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला।बीज पर गुजरात के अधिकांश जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव समाधि के दर्शन के लिए निजी वाहनों, बसों व रेल मार्ग से रामदेवरा पहुंचे। गुरुवार को रामदेवरा मिनी गुजरात के रूप में नजर आया। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, एमपी से भी भी कई श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे।