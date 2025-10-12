Video: पथ संचलन में दिखा एकता और राष्ट्रभाव का अद्भुत संगम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष अवसर पर रविवार को लाठी में पथ संचलन निकाला गया। कार्यक्रम में अनुशासन, देशभक्ति और एकता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में सम्मिलित हुए। गांव के मुख्य मार्गों, बाजार और गलियों से होते हुए निकले इस संचलन ने पूरे क्षेत्र का वातावरण राष्ट्रभाव से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम में डेलासर मठाधीश महादेवपुरी महाराज, सह जिलाकार्यवाहक सालमसिंह, संचलन प्रमुख चिरंजीलाल सोनी, मंडल कार्यवाहक मुकेश पालीवाल, तनसुख देवड़ा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। संचलन के दौरान मार्ग के दोनों ओर ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। बाल, तरुण और वरिष्ठ स्वयंसेवक एकसमान कदमताल के साथ जब मुख्य बाजार से गुजरे तो पूरा गांव ‘भारत माता की जय’ के नारों से गूंज उठा।