Video: एकां में आपसी रंजिश में युवक की हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

रामदेवरा क्षेत्र के एकां गांव के पंचपीपली के पास स्थित कासमखां की ढाणी में गुरुवार को एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों व ग्रामीणों ने धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गुरुवार शाम को आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। एकां गांव के कासम खां की ढाणी में रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मंजूर उर्फ अनीश पुत्र उस्मानखां पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया। परिजन उसे पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा व सहायक उपनिरीक्षक नींबदान पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर शव अपने कब्जे में लिया एवं मोर्चरी में रखवाया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग

परिजनों ने परिवार के ही लोगों पर रंजिशवश हमला कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों व ग्रामीणों ने मोर्चरी के आगे धरना शुरू कर दिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सैन भी यहां पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा सांकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह लाठी, रुगपुरी भणियाणा सहित कई थानों से पुलिस बल यहां पहुंचा। रामदेवरा थाने से हेड कांस्टेबल रोहित पालीवाल भी यहां पहुंचे।