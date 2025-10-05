Video: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम संपन्न

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्री-केंद्रित पहल अमृत संवाद के तहत रविवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के सुधार एवं विकास से संबंधित मांगों को रेल अधिकारियों के सामने रखा। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेल प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की सशक्त कड़ी स्थापित करना है। इस माध्यम से यात्रियों की समस्याएं, सुझाव एवं अपेक्षाएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचती हैं, जिन पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अमृत संवाद पहल का उद्देश्य पंच प्रण की भावना को साकार करते हुए नागरिक सहभागिता के माध्यम से भारतीय रेल को और अधिक आधुनिक, स्वच्छ, यात्री-अनुकूल एवं जन-केंद्रित बनाना है।