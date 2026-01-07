Video: गुस्साए लोगों ने मोर्चेरी के आगे दिया धरना, आरोपी चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

पोकरण कस्बे से करीब 7 किलोमीटर दूर फलसूंड रोड पर बुधवार को सुबह करीब 11 बजे एक गाड़ी व बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार एक बाइक पर सवार फलसूंड क्षेत्र के रूपसर निवासी समंदर कुमार (19) पुत्र दलाराम भील बुधवार को सुबह कस्बे से फलसूंड रोड की तरफ जा रहा था। इस दौरान कस्बे से 7 किलोमीटर दूर बांकना फांटा के पास सामने से आ रही एक गाड़ी की बाइक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही गाड़ी भी सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल युवक को पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मालाराम पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों को सूचना दी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़