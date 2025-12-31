Video: रात बारह बजते ही आतिशबाजी, लोक संगीत व डीजे संग थिरके सैलानी

स्वर्णनगरी से लेकर सम के रेतीले धोरों तक नववर्ष- 2026 का स्वागत बुधवार रात को उत्साह, उल्लास व उमंग के साथ किया गया। सर्द हवाओं से घिरे मरु अंचल में जैसे ही घड़ी में रात के बारह बजे पूरा इलाका रोशनी, संगीत और आतिशबाजी की गूंज से सराबोर हो गया। शहर के होटल, रिसोट्स और डेजर्ट कैंप उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। रात ठीक बारह बजते ही केक काटे गए और आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। चारों ओर खुशी का शोर, तालियों की गूंज और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सैलानियों ने एक-दूसरे को गले लगाकर, हाथ मिलाकर और मोबाइल व सोशल मीडिया के जरिए नववर्ष की शुभकामनाएं साझा कीं।