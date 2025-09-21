Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: परीक्षा के तीसरे दिन 88.70 प्रतिशत रही उपस्थिति

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रविवार को अंतिम दौर संपन्न हुआ। पांचवी पारी में कुल 3692 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3287 ने परीक्षा दी जबकि 405 अनुपस्थित रहे।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 21, 2025

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रविवार को अंतिम दौर संपन्न हुआ। पांचवी पारी में कुल 3692 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3287 ने परीक्षा दी जबकि 405 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति 89.03 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं अंतिम पारी में 3692 अभ्यर्थियों में से 3262 उपस्थित हुए और 430 अनुपस्थित रहे, जिससे उपस्थिति 88.35 प्रतिशत रही। परीक्षा शहर के 17 केंद्रों पर हुई। दोनों पारियों को जोड़कर देखा जाए तो 7384 अभ्यर्थियों में से 6549 ने उपस्थिति दर्ज करवाई। इस तरह कुल 835 अभ्यर्थी परीक्षा से दूर रहे। प्रतिशत के हिसाब से कुल उपस्थिति 88.70 रही। यह औसत पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक के आंकड़ों में सबसे बेहतर स्तर पर गिनी गई।
परीक्षा के अंतिम दिन सुबह से ही शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और मार्गों पर चहल-पहल रही। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी। गौरतलब है कि जैसलमेर समेत पूरे प्रदेश में चल रही इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से इंतजार था। बेहतर उपस्थिति ने अभ्यर्थियों के उत्साह और उनकी तैयारी का स्तर सामने रखा। अब परिणाम का इंतजार सभी को है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: परीक्षा के तीसरे दिन 88.70 प्रतिशत रही उपस्थिति

