Video: पग-पग पर बाबा के भक्त, गली-गली जयकारों की गूंज

रामदेवरा कस्बे में चल रहे बाबा रामदेव के भादवा मेले में भाग लेने देश के कोने-कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर रविवार को जोधपुर के बड़े पदयात्री संघों ने रामदेवरा पहुंचकर लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। पैदल यात्री संघों में हजारों यात्रियों के आने से बाबा रामदेव की नगरी में चारों तरफ बाबा के जयकारों व भजनों की गूंज ने रामदेवरा को भक्ति भाव से भर दिया है। मेले में चारों ओर से आ रहे यात्रियों की भीड़ देखते ही बन रही है। बाबा रामदेव मेले के दौरान जोधपुर से आने वाले सभी पदयात्री संघ रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना करते है। इससे पहले सभी मेला चौक में जमा होते हैं। यहां से बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए बड़ी ध्वजाओं और कपड़े के घोड़े कंधे पर रखे बाबा रामदेव समाधि दर्शन को जाते है। रविवार को जोधपुर से आए सांसी समाज के पैदल संघ के लोगों ने शांति पूर्वक बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर अपने घरों की ओर प्रस्थान किया।