जैसलमेर

पोकरण कस्बे में ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाश पर्यटक का मोबाइल छीनकर भाग गए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Jan 06, 2026

पोकरण कस्बे में ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाश पर्यटक का मोबाइल छीनकर भाग गए। अचानक हुई वारदात व पर्यटकों के चिल्लाने से हड़कंप मच गया। लोगों ने कुछ दूर बाइक सवारों का पीछा भी किया, लेकिन वे भाग गए। पोकरण कस्बे में ऐतिहासिक फोर्ट स्थित है। यहां वर्षभर पर्यटकों की आवक होती है। मंगलवार को गुजरात के आनंद निवासी युगवन और उसके कुछ साथी फोर्ट घूमने के लिए आए थे। वे फोर्ट रोड पर सड़क किनारे खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक पर दो युवक सवार होकर आए और युगवन के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। अचानक हुई घटना से पर्यटक भयभीत हो गए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ौस खड़े लोगों व दुकानदारों ने व्यास सर्किल की तरफ युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए और भाग गए। सूचना पर हेड कांस्टेबल रूपाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

06 Jan 2026 09:04 pm

Video: पर्यटक का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार, अचानक वारदात से मचा हड़कंप

जैसलमेर

