Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: बाड़मेर रोड स्थित नए स्टैंड से पहली सुबह रवाना हुई बसें

शनिवार सुबह नए यातायात व्यवस्था की कवायद अनुशासन के साथ शुरू हुई। वर्षों से चली आ रही भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से इस दौरान राहत देखने को मिली।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 08, 2025

स्वर्णनगरी में शनिवार का दिन सुगम यातायात और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की नई शुरुआत का साक्षी बना। राजस्थान पत्रिका की ओर से सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित करने के बाद यह सुखद स्थिति बनी है। शनिवार सुबह नए यातायात व्यवस्था की कवायद अनुशासन के साथ शुरू हुई। वर्षों से चली आ रही भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से इस दौरान राहत देखने को मिली। शहर के भीतर से निजी बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दिया गया और सभी बसें बाड़मेर रोड स्थित नए निजी बस स्टैंड से संचालित करने की व्यवस्था की गई। यातायात राजस्थान पुलिस मौके पर मुस्तैद दिखी। जैसे ही अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर से आने वाली बसें जैसलमेर की सीमा में पहुंचीं, उन्हें शहर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया।

पुलिस व प्रशासनिक टीम ने बसों को बाड़मेर मार्ग स्थित नवीन बस स्टैंड की ओर भेज दिया। इस दौरान शहर में खुला और व्यवस्थित वातावरण देखने को मिला। हनुमान चौराहा के पास चाय पीने आए राहुलसिंह भाटी बोले कि पहले हर सुबह जाम से लोग परेशान रहते थे, आज पहली बार सडक़ खुली दिखी। एयरफोर्स रोड के पास स्कूल से बच्चे को लेने आए अमीन खान ने कहा बसें हटने से पूरे इलाके में चैन लौट आया है। उधर, बस ऑपरेटरों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया। बस ऑपरेटर कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि नया स्टैंड खुला और सुविधाजनक है, पार्किंग आसान है। यात्रियों को भी अब बसें तय स्थान पर मिल रही हैं। यह बदलाव सबके हित में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: बाड़मेर रोड स्थित नए स्टैंड से पहली सुबह रवाना हुई बसें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, लगाए संवेदनहीनता के आरोप

जैसलमेर

अचानक गिरा लोहे का गेट, कोई विद्यार्थी चपेट में नहीं आया

जैसलमेर

बिजली कटौती से किसान परेशान, जीएसएस का किया घेराव

जैसलमेर

वन्दे मातरम् @150 कार्यक्रम में उमड़ा हुजूम, राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हुई स्वर्ण-धरा

जैसलमेर

Jaisalmer: टारगेट हुआ मिस, जैसलमेर में गांव के पास गिरा मिसाइल का टुकड़ा, तेज धमाके से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.