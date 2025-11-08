Video: बाड़मेर रोड स्थित नए स्टैंड से पहली सुबह रवाना हुई बसें

स्वर्णनगरी में शनिवार का दिन सुगम यातायात और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की नई शुरुआत का साक्षी बना। राजस्थान पत्रिका की ओर से सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित करने के बाद यह सुखद स्थिति बनी है। शनिवार सुबह नए यातायात व्यवस्था की कवायद अनुशासन के साथ शुरू हुई। वर्षों से चली आ रही भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से इस दौरान राहत देखने को मिली। शहर के भीतर से निजी बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दिया गया और सभी बसें बाड़मेर रोड स्थित नए निजी बस स्टैंड से संचालित करने की व्यवस्था की गई। यातायात राजस्थान पुलिस मौके पर मुस्तैद दिखी। जैसे ही अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर से आने वाली बसें जैसलमेर की सीमा में पहुंचीं, उन्हें शहर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया।

पुलिस व प्रशासनिक टीम ने बसों को बाड़मेर मार्ग स्थित नवीन बस स्टैंड की ओर भेज दिया। इस दौरान शहर में खुला और व्यवस्थित वातावरण देखने को मिला। हनुमान चौराहा के पास चाय पीने आए राहुलसिंह भाटी बोले कि पहले हर सुबह जाम से लोग परेशान रहते थे, आज पहली बार सडक़ खुली दिखी। एयरफोर्स रोड के पास स्कूल से बच्चे को लेने आए अमीन खान ने कहा बसें हटने से पूरे इलाके में चैन लौट आया है। उधर, बस ऑपरेटरों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया। बस ऑपरेटर कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि नया स्टैंड खुला और सुविधाजनक है, पार्किंग आसान है। यात्रियों को भी अब बसें तय स्थान पर मिल रही हैं। यह बदलाव सबके हित में है।