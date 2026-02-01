24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जैसलमेर

Video: निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से बसों के थमे पहिये, यात्री हुए परेशान

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर की गई प्रदेशव्यापी हड़ताल का जैसलमेर में मंगलवार को व्यापक असर देखने को मिला।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 24, 2026

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर की गई प्रदेशव्यापी हड़ताल का जैसलमेर में मंगलवार को व्यापक असर देखने को मिला। निजी बसों के पहिए थमने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही बाड़मेर मार्ग स्थित निजी बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साधन तलाशते नजर आए। हड़ताल के कारण निजी बसें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से शहर आने-जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें हुई। कई यात्रियों को निजी वाहनों, टैक्सी और जीप का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें अतिरिक्त किराया भी चुकाना पड़ा। निजी बस ऑपरेटर अशोक तंवर ने बताया कि जैसलमेर से संचालित सभी निजी बसें मंगलवार को नहीं चली। ग्रामीण रूट की बसों के ऑपरेटर्स ने भी हड़ताल में भागीदारी निभाई है। गौरतलब है कि बस ऑपरेटर्स यूनियन की ओर से आरसी सस्पेंड न करने, गलत चालान नहीं बनाए जाने, पुरानी गाडिय़ों पर धारा 153 (ओवरलोडिंग या सेफ्टी नियमों का उल्लंघन) नहीं लगाने, सवारियों से भरी बसों को रास्ते में खाली नहीं करवाने व बसों और टैक्सियों में पुन: लगेज कैरियर लगाने की अनुमति दिलाए जाने की मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई है।

Published on:

24 Feb 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से बसों के थमे पहिये, यात्री हुए परेशान

