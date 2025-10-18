Video: जैसलमेर शहर में करीब 35 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान

हर्षोल्लास और रोशनियों के पर्व दीपावली का विधिवत आगाज शनिवार को धनतेरस के साथ हो गया। बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमडऩे से चहुंओर दीपपर्व का उल्लास फैल गया। जैसलमेर के बाजार में करीब 35 करोड़ का व्यवसाय होने का अनुमान है। वाहनों-मोबाइल के शोरूमों से लेकर इलेक्ट्रोनिक्स, खाने-पीने के सामान की दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों पर सुबह से लेकर रात तक जबर्दस्त ग्राहकी का दौर देखा गया। इससे दुकानदारों व अन्य व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक बिखरी दिखाई दी। शहर के गुलासतला, आसनी पथ, गोपा चौक, सदर बाजार, पंसारी बाजार, कचहरी मार्ग, अमरसागर प्रोल, पुराने ग्रामीण बस स्टेंड, गीता आश्रम और हनुमान चौराहा सहित आवासीय कॉलोनियों की दुकानों में भी अच्छा कारोबार हुआ। चारों तरफ सजी-धजी दुकानों व दिवाली के अवसर पर काम आने वाली सामग्री से बाजार गुलजार नजर आए। जीएसटी दरों में कमी का सबसे बड़ा असर दुपहिया वाहनों की खरीद पर नजर आया और गत वर्ष की तुलना में करीब 25 प्रतिशत अधिक वाहन बिके। इसके अलावा खरीदारों का सबसे ज्यादा जोर मोबाइल हैंडसेट, इलेक्ट्रोनिक सामान, कपड़ों व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर रहा।