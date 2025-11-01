Video: अनियंत्रित होकर पोल से टकराई कार, चार घायल

भणियाणा क्षेत्र के पदरोड़ा फांटा के पास शनिवार को दोपहर बाद जैसलमेर की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में चार जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक कार में सवार कुछ सैलानी शनिवार को दोपहर बाद जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे। भणियाणा क्षेत्र के पदरोड़ा फांटा के पास खतरनाक मोड़ में अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे उसमें सवार पाली निवासी नरपतसिंह, मुकेशसिंह, सिरोही के शिवगंज निवासी विक्रमसिंह, कानसिंह घायल हो गए। सूचना पर भणियाणा थानाधिकारी देवाराम गोदारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस से भणियाणा अस्पताल पहुंचाया। यहां उनका उपचार चल रहा है।