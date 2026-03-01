Video: शोकसभा में शामिल होकर लौट रहे परिवार की गाड़ी पलटी

लाठी क्षेत्र के चाचा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर बुधवार को दोपहर एक गाड़ी पलट जाने से उसमें सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। जबकि 4 महिलाओं सहित 7 जने घायल हो गए, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को जोधपुर रैफर किया गया है। जानकारी के अनुसार रामदेवरा में आयोजित एक शोकसभा में शामिल होकर एक ही परिवार के 9-10 जने गाड़ी से वापिस थईयात जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे चाचा-सेलवी के बीच पोकरण थाने की सीमा में गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार थईयात निवासी गोपालसिंह (68) पुत्र गंगासिंह, गोरधनसिंह (65) पुत्र आमसिंह, किशनसिंह (45) पुत्र मानसिंह, जूंझारसिंह (45) पुत्र केशरसिंह, ऊदीदेवी (60) पत्नी गोपालसिंह, पेमीदेवी (50) पत्नी प्रेमसिंह, चंदूकंवर (35) पत्नी बलदेवसिंह, सुआदेवी (40) पत्नी जूंझारसिंह व रामदेवरा निवासी आसूसिंह (13) पुत्र कानसिंह गंभीर घायल हो गए।