Video: दुकानों के आगे से अतिक्रमण व सामान हटाने का मामला

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे सामान, अतिक्रमण, टीनशेड हटाने को लेकर चल रही कवायद अब तेज होने लगी है। बुधवार को नगरपालिका व पुलिस की ओर से दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें पक्के निर्माण, टीनशेड, सामान हटाने के लिए निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। करीब 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। ऐसे में सड़क केवल 8-10 फीट ही रह जाती है, जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। पुलिस ने अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका को पत्र लिखा। व्यापारियों की ओर से नगरपालिका व पुलिस के साथ बैठक कर दुकानों के आगे सीमा तय करने एवं तय सीमा से अधिक सामान, अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई।
