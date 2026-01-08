8 जनवरी 2026,

Video: केलावा में पशु को कू्ररतापूर्वक मारने की घटना से बवाल

मरुस्थलीय जैसलमेर इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुरुवार को मौसम ने और करवट ली तथा न्यूनतम तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया।

Jan 08, 2026

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास बुधवार रात अज्ञात लोगों की ओर से एक पशु को क्रूरतापूर्वक घसीटकर जान से मारने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर एफएसएल जांच करवाई। पुलिस के अनुसार गुरुवार को सुबह सूचना मिली कि पोकरण से केलावा जाने वाले मार्ग पर एक फैक्ट्री के पीछे एक पशु के अवशेष पड़े है और खून के निशान भी मिले है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि आसपास क्षेत्र के ही किसी समाजकंटक की ओर से यहां घूम रहे किसी बछड़े को पहले काफी दूर तक घसीटा गया और फिर उसे मारकर उसके अवशेष गायब कर दिए गए। जबकि मौके पर मृत पशु के अवशेष व खून बिखरा हुआ पड़ा है। घटना की जानकारी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ व थानाधिकारी भारत रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया।

