Video: छायण आगजनी प्रकरण: सात आरोपियों की गिरफ्तारी, वारदात का खुलासा

जैसलमेर जिले के छायण में घर को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशों में पुलिस थाना रामदेवरा की टीम ने की। पीड़ित रेवतनाथ पुत्र भुरनाथ जोगी निवासी छायण द्वितीय ने 14 जनवरी को रिपोर्ट दी कि 13 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे गांव के शंकराराम पुत्र पुनाराम मेघवाल समेत 15 से 20 व्यक्ति रंजिशवश एक राय होकर घर पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। पीड़ित के अनुसार टांका और मकान को नुकसान पहुंचा, जिससे 10 से 15 लाख रुपए की क्षति हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रवीण कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के निर्देशन में भवानीसिंह वृताधिकारी वृत पोकरण की सुपरविजन में थानाधिकारी रामदेवरा खेताराम गोदारा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश मिले। पुलिस टीम गठित कर सक्रिय तलाश और आसूचना संकलन किया गया। टीम ने प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपियों शंकराराम पुत्र पुनाराम मेघवाल, जगदीशराम पुत्र बगताराम मेघवाल, बिजलराम पुत्र रतनाराम मेघवाल, रावलराम पुत्र हरुराराम भील, स्वरुपाराम पुत्र धनाराम दत्तक पुत्र नारायणराम मेघवाल, भोजाराम पुत्र ताराराम मेघवाल और भाखरराम पुत्र उतमाराम मेघवाल को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अनुसंधान उपरांत पांच आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि दो आरोपियों को पीसी रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने बताया कि विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है तथा शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।