Video: मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे मोहनगढ़, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को दी श्रद्धांजलि

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मोहनगढ दौरे पर रहे। जयपुर से विशेष विमान से रवाना होकर वे दोपहर करीब सवा एक बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से हेलिकॉप्टर से रवाना होकर वे दो बजे के बाद मोहनगढ पहुंचे। कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय बने हेलिपेड पर उनका हेलिकॉप्टर पहुंचा। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी भी उनके साथ रहे। हेलिपेड से कार से रवाना होकर बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के आवास पहुंचे, जहां पर कर्नल चौधरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्नल चौधरी के पुत्र डॉ. नवीन चौधरी को सांत्वना देते हुए कर्नल चौधरी के बारे में विस्तार से चर्चा की व परिजनों को सांत्वना भी दी। कर्नल चौधरी की पत्नी विमला चौधरी से भेंट कर उनको भी ढांढस बंधाया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार से हेलिपेड के लिए रवाना हो गए, जहां से हेलिकॉप्टर में सवार होकर जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की जिला कलेक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, भाजपा नेता आईदानसिंह भाटी, एससी मोर्चा अध्यक्ष मुकेश पंवार, मण्डल अध्यक्ष जोगराजसिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं ने अगवानी की।