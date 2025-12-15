15 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

Video: कोहरे की चादर में लिपटे शहर-गांव…4 दिनों में पारे ने लगाया 6 डिग्री का गोता

सीमांत जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार सुबह पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 15, 2025

सीमांत जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार सुबह पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। कुछ फीट की दूरी पर दृश्यता नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान में बुरी तरह से धुंध छाए होने के साथ सर्द हवाओं के मिश्रण ने घरों से बाहर निकले लोगों को कांपने पर विवश कर दिया। इसके साथ अधिकतम तापमान 25 डिग्री के स्तर पर आ गया। 4 दिन के अंतराल में पारा 6 डिग्री नीचे उतर गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 25.1 और न्यूनतम 9.5 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले रविवार को यह क्रमश: 26.0 व 10.2 डिग्री रहा था। जबकि गत 11 अक्टूबर को धूप चमकने से अधिकतम तापमान 31.2 तक चढ़ गया था। धुंध छाई रहने से सुबह का समय तेज सर्दी के नाम रहा। करीब 10.30 बजे के बाद स्थितियां सामने आई। धूप के खिलने से धुंध छंटी, फिर भी धूप में पिछले दिनों वाली तपिश नहीं थी। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहे और सर्द हवा के चलने से ठिठुरन का असर बरकरार रहा।

15 Dec 2025 09:26 pm

जैसलमेर

