Video: दिनभर छाए रहे बादल, कई बार हुई हल्की बूंदाबांदी

जैसलमेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी और तपिश का दौर चल रहा था, वहीं बुधवार को मौसम पूरी तरह बदला नजर आया। अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और धूप-छांव का खेल चलता रहा। दिन में कई बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम और अधिक सुहावना हो गया। बूंदाबांदी के साथ चली शीतल हवाओं ने वातावरण में ठंडक घोल दी। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बार-बार हुई फुहारों ने पूरे शहर के मौसम को बदल कर रख दिया। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 18.5 डिग्री रिकॉर्ड किया। महज एक दिन पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री रहा था।
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