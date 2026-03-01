Video: गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग सर्वर डाउन होने से उपभोक्ता हैरान

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढऩे से देश भर की भांति सीमावर्ती जैसलमेर जिले में भी एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) की किल्लत अब बढ़ोतरी की ओर है। कमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति पर केंद्र सरकार की रोक के कारण जैसलमेर से लेकर सम तक के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिसोट्र्स में रसोईघरों का संचालन मुश्किल हो रहा है। वहीं सरकार की तरफ से किए जा रहे घरेलू गैस आपूर्ति में कमी नहीं होने के दावों के बावजूद घरों में एलपीजी का संकट बढ़ रहा है। लोग भी आने वाले दिनों में और कमी से घबरा कर गैस की अग्रिम व्यवस्था करने की कोशिशों में जुट गए हैं। कुल मिलाकर शहर में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है। घरेलू गैस के लिए ऑनलाइन बुकिंग सर्वर डाउन होने की शिकायतें सामने आ रही है। इसके कारण उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्हें सिलेंडर लेने के लिए भी कम्पनियों के गोदामों तक जाना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को वैकल्पिक साधनों के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सर्वर बंद होने के कारण न तो बुकिंग हो पा रही है और न ही स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल रही है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। शहर में इन दिनों जहां भी सिलेंडर की टैक्सी पहुंचती है, उसके आसपास उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। मौजूदा समय में एक तरफ 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही है और 30 दिन की अवधि के बाद ही दूसरा सिलेंडर दिया जा रहा है।