Video: डीजे पर भक्ति गीतों पर थिरके श्रद्धालु, गुलाल-अबीर से सराबोर

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और डीजे की गूंज के बीच शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हुआ। गुलाल और अबीर से सराबोर श्रद्धालु नाचते-गाते हुए शोभायात्राओं में शामिल हुए। जगह-जगह जय गजानन्द महाराज और देवा ओ देवा के स्वर गूंजे तो श्रद्धा और उत्साह से भरे लोग गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करने उमड़ पड़े। दस दिन तक चले गणेशोत्सव के समापन पर शहर की गलियों और मोहल्लों से निकली शोभायात्राएं सदर बाजार, गोपा चौक, आसनी रोड और गड़ीसर रोड से होती हुई ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब पहुंचीं। तालाब पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर गृह क्लेश दूर होने, परिवार में रिद्धि-सिद्धि बनी रहने और समाज को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना की।