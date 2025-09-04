Video: लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को लेकर इन दिनों बीकानेर संभाग के विभिन्न जिलों के साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु गुरुवार को रेलों और बसों से भारी संख्या रामदेवरा पहुंचे। इन दिनों बाबा रामदेव का मेला इन दिनों पूरे परवान के साथ चल रहा है। मेला समापन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बाबा रामदेव का मेला गत माह 25 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुरू हुआ था,जो 7 सितंबर को पूर्णिमा को संपन्न होगा। इन दिनों बड़े भंडारों और सेवा समितियों ने अपने साजो सामान को समेट लिया है और इनमें से कई रवाना हो चुके है। देश भर से आए व्यापारी इन दिनों अपने प्रतिष्ठानों पर व्यापार करने में जुटे है।