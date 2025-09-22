Video: शारदीय नवरात्रा पर श्रद्धा उमड़ी, मंदिरों-घरों में हुई घट स्थापना

सरहदी जैसलमेर जिले में सोमवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत भक्तिमय माहौल के साथ हुई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। जगह-जगह घट स्थापना कर देवी आराधना शुरू की गई। श्रद्धा का ऐसा ज्वार था कि शहर से लेकर गांवों तक हर कोई भक्ति रस में सराबोर नजर आया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरों पर घट स्थापना हुई। महिलाओं ने पारंपरिक विधि से कलश पूजन किया और मां दुर्गा की प्रतिमाओं की आराधना शुरू की। मंदिरों में सुबह से देर रात तक दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। गजरूपसागर स्थित स्वांगिया देवी मंदिर को सजाया गया। यहां दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।