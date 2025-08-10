10 अगस्त 2025,

जैसलमेर

Video: यातायात को सुगम बनाने के प्रयास सडक़ पर आ रहे नजर

पुलिस प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस की तरफ से जैसलमेर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले दिनों से जारी प्रयासों के परिणाम सडक़ पर नजर आने लगे हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 10, 2025

पुलिस प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस की तरफ से जैसलमेर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले दिनों से जारी प्रयासों के परिणाम सडक़ पर नजर आने लगे हैं। मुख्य मार्गों पर लगने वाले वाहनों के जमघट और मनमाने ढंग से चार पहिया व तिपहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगाने से दिन में कई-कई बार लगने वाले जाम से लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिला है तो सडक़ें भी खुली-खुली दिखाई देने लगी है। शहर के सबसे व्यस्त हनुमान चौराहा, गीता आश्रम मार्ग, कलेक्ट्रेट व सम मार्ग, अस्पताल मार्ग, गड़ीसर प्रोल क्षेत्र और शिव मार्ग से गोपा चौक की तरफ जाने वाली सडक़ पर यातायात पुलिस की ओर से सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। इन मार्गों पर मनमानी वाहनों की पार्किंग के खिलाफ चालान किए जाने की कार्रवाइयों से असर देखने में आ रहा है।

